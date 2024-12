Wigl(WIGL)이란?

Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.

Wigl (WIGL) 리소스 백서 공식 웹사이트