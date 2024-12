Thumb(THUMB)이란?

thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.

Thumb (THUMB) 리소스 공식 웹사이트