NetMind Token(NMT)이란?

NetMind Power leverages the underutilized or idle GPUs of users worldwide, creating a global network of computing power. This approach addresses the monopolistic control in the computing sector by harnessing a vast, untapped resource. Many individuals own GPUs for activities like gaming, video rendering, or crypto mining, which often remain underutilized. NetMind Power utilizes these GPUs, offering a solution that benefits both GPU owners and the AI community. The platform integrates large-scale distributed computing, incorporating grid computing, voluntary computing scheduling, and load balancing technologies. It provides a low-latency, well-connected, and easy-to-manage environment for distributed deep learning training and inference. The core components of NetMind Power include a training platform, an inference platform, and the NetMind Chain and Token (NMT). This utility token facilitates transactions within the platform. NetMind Power's innovative approach is particularly relevant in the current landscape, where AI has become a major technological advancement. The demand for high-performance computing is continuously rising, making access to necessary resources expensive and limited. By tapping into the pool of idle GPUs, NetMind Power offers a cost-effective and efficient solution for AI model training and inference.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

NetMind Token (NMT) 리소스 백서 공식 웹사이트