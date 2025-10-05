Hyperwave HLP (HWHLP) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24시간 최저가 $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 24시간 최고가 $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 역대 최고 $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 최저가 $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 가격 변동 (1H) -0.03% 가격 변동 (1일) -0.03% 가격 변동 (7D) -0.11% 가격 변동 (7D) -0.11%

Hyperwave HLP (HWHLP) 실시간 가격은 $1.031입니다. 지난 24시간 동안 HWHLP은(는) 최저 $ 1.028 - 최고 $ 1.035 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. HWHLP의 역대 최고가는 $ 1.045, 역대 최저가는 $ 0.967762입니다.

단기 성과 측면에서 HWHLP 지난 1시간 동안 -0.03%, 24시간 동안 -0.03%, 지난 7일 동안 -0.11% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Hyperwave HLP (HWHLP) 시장 정보

시가총액 $ 11.62M$ 11.62M $ 11.62M 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 11.62M$ 11.62M $ 11.62M 유통량 11.28M 11.28M 11.28M 총 공급량 11,279,916.699331 11,279,916.699331 11,279,916.699331

Hyperwave HLP의 현재 시가총액은 $ 11.62M이며, 24시간 거래량은 --입니다. HWHLP의 유통량은 11.28M이며, 총 공급량은 11279916.699331입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 11.62M입니다.