Frog(FROG)이란?

FROG is a memecoin about friendship, inspired by old children's stories. He has a best friend called Toad and they go through life together. Frog is not Pepe, he's a unique character. The Frog NFT was a free mint for Frog community members. The FROG OS is the website custom-built for Frog that resembles a Windows-like OS. On the website, we've developed unique apps like "Frogpad" where users can write poetry and "Frog Paint" where they can draw. There are also entertainment apps like "Frog Mp3 Player" where they can listen to music and the "Whack a Frog" game where users have 2 minutes to rack up a high score.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Frog (FROG) 리소스 공식 웹사이트