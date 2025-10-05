CAIRE (CAIRE) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0.0014088 $ 0.0014088 $ 0.0014088 24시간 최저가 $ 0.00145354 $ 0.00145354 $ 0.00145354 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0.0014088$ 0.0014088 $ 0.0014088 24시간 최고가 $ 0.00145354$ 0.00145354 $ 0.00145354 역대 최고 $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 최저가 $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 가격 변동 (1H) -0.17% 가격 변동 (1일) -3.09% 가격 변동 (7D) +2.26% 가격 변동 (7D) +2.26%

CAIRE (CAIRE) 실시간 가격은 $0.0014085입니다. 지난 24시간 동안 CAIRE은(는) 최저 $ 0.0014088 - 최고 $ 0.00145354 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. CAIRE의 역대 최고가는 $ 0.00675754, 역대 최저가는 $ 0.00136258입니다.

단기 성과 측면에서 CAIRE 지난 1시간 동안 -0.17%, 24시간 동안 -3.09%, 지난 7일 동안 +2.26% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

CAIRE (CAIRE) 시장 정보

시가총액 $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K 유통량 21.00M 21.00M 21.00M 총 공급량 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

CAIRE의 현재 시가총액은 $ 29.60K이며, 24시간 거래량은 --입니다. CAIRE의 유통량은 21.00M이며, 총 공급량은 21000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 29.60K입니다.