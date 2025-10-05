CAIRE 가격 (CAIRE)
CAIRE (CAIRE) 실시간 가격은 $0.0014085입니다. 지난 24시간 동안 CAIRE은(는) 최저 $ 0.0014088 - 최고 $ 0.00145354 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. CAIRE의 역대 최고가는 $ 0.00675754, 역대 최저가는 $ 0.00136258입니다.
단기 성과 측면에서 CAIRE 지난 1시간 동안 -0.17%, 24시간 동안 -3.09%, 지난 7일 동안 +2.26% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.
CAIRE의 현재 시가총액은 $ 29.60K이며, 24시간 거래량은 --입니다. CAIRE의 유통량은 21.00M이며, 총 공급량은 21000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 29.60K입니다.
오늘 CAIRE에서 USD로의 가격 변동 $ 0.
지난 30일간 CAIRE에서 USD로의 가격 변동 $ -0.0005073653.
지난 60일간 CAIRE에서 USD로의 가격 변동 $ -0.0003896184.
지난 90일간 CAIRE에서 USD로의 가격 변동 $ -0.002082225089786832.
|기간
|변동률 (USD)
|변동률 (%)
|오늘
|$ 0
|-3.09%
|30일
|$ -0.0005073653
|-36.02%
|60일
|$ -0.0003896184
|-27.66%
|90일
|$ -0.002082225089786832
|-59.65%
CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S
