Bee(BEE)이란?

$BEE for the people. The sweetest token on Solana. Our community is bond together with honey. Grab some honey, invite your friends, and enjoy a great time! The story We fell in love with the project, the animal meta is strong right now, and we believe we can make this a very successful CTO. The project continues to thrive today by curating world renowned artists and cultivating rising stars on the platform every week. Disclaimer: This is a CTO project and is a memetoken. We are not responsible for financial losses. Memetokens can go up as well as fall to 0. DYOR.

Bee (BEE) 리소스 공식 웹사이트