Moonveil은 자체 게임과 서드파티 게임, 퍼블리싱, 그리고 L2 인프라를 결합한 풀스택 Web3 게임 생태계입니다. 고유 L2를 기반으로 사용자 신원을 앵커링하면서도 멀티체인 상호운용성을 지원합니다. Moonveil은 실질적인 미드코어 게임을 기반으로, 제품 중심의 실용적 접근 방식을 통해 확장하며, 모듈형 인프라와 라이브옵스를 활용해 탄탄하고 상호운용 가능한 네트워크를 구축합니다.

etfindex:mc_etfindex_source면책 조항: 에서 제공한 데이터는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.