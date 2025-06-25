H

Humanity Protocol은 개인의 프라이버시를 침해하지 않으면서도 사용자가 실제적이고 유일한 인간임을 증명하기 위해 설계된 분산형 신원 네트워크입니다. 제로 지식 암호화 기술을 기반으로 구축된 이 네트워크는 간단한 손바닥 스캔을 통해 누구나 자신의 인간성을 검증할 수 있도록 하며, 인터넷과 현실 세계에서 모두 작동하는 안전하고 시빌 공격에 강한 신원 시스템을 제공합니다. Humanity Protocol은 인터넷이 부족했던 신뢰의 기반을 구축하며, 신원을 공개하지 않고도 인간성을 증명합니다.

심볼H

순위No.306

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)0.77%

유통 공급량2,119,259,306

최대 공급량10,000,000,000

총 공급량10,000,000,000

유통률0.2119%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가0.15748596182897467,2025-06-25

최저가0.01799202366031281,2025-06-27

퍼블릭 블록체인ETH

