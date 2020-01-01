Super OETH (SUPEROETH) токеномикасы

Super OETH (SUPEROETH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Super OETH (SUPEROETH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Super OETH (SUPEROETH) туралы ақпарат

Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk.

Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.

Ресми веб-сайт:
https://www.originprotocol.com/super-oeth

Super OETH (SUPEROETH) токеномикасы мен бағасын талдау

Super OETH (SUPEROETH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 967.18M
$ 967.18M$ 967.18M
Жалпы қамтуы:
$ 224.30K
$ 224.30K$ 224.30K
Айналымдағы қамту:
$ 224.30K
$ 224.30K$ 224.30K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 967.18M
$ 967.18M$ 967.18M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4,954.12
$ 4,954.12$ 4,954.12
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1,312.97
$ 1,312.97$ 1,312.97
Қазіргі баға:
$ 4,313.13
$ 4,313.13$ 4,313.13

Super OETH (SUPEROETH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Super OETH (SUPEROETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SUPEROETH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SUPEROETH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SUPEROETH токеномикасын түсінген болсаңыз, SUPEROETH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SUPEROETH бағасының болжамы

SUPEROETH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUPEROETH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.