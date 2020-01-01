Shogun (SHOGUN) токеномикасы

Shogun (SHOGUN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Shogun (SHOGUN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Shogun (SHOGUN) туралы ақпарат

The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps.

By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.

https://shogundao.com/

Shogun (SHOGUN) токеномикасы мен бағасын талдау

Shogun (SHOGUN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 776.31K
Жалпы қамтуы:
$ 21.00M
Айналымдағы қамту:
$ 21.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 776.31K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.193414
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01257557
Қазіргі баға:
$ 0.03694492
Shogun (SHOGUN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Shogun (SHOGUN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SHOGUN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SHOGUN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SHOGUN токеномикасын түсінген болсаңыз, SHOGUN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.