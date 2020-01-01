Move Dollar (MOD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Move Dollar (MOD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Move Dollar (MOD) туралы ақпарат

MOD is Thala's native stablecoin.

Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

Ресми веб-сайт:
https://www.thala.fi/

Move Dollar (MOD) токеномикасы мен бағасын талдау

Move Dollar (MOD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 419.53K
$ 419.53K$ 419.53K
Жалпы қамтуы:
$ 420.42K
$ 420.42K$ 420.42K
Айналымдағы қамту:
$ 420.42K
$ 420.42K$ 420.42K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 419.53K
$ 419.53K$ 419.53K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.837272
$ 0.837272$ 0.837272
Қазіргі баға:
$ 0.997872
$ 0.997872$ 0.997872

Move Dollar (MOD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Move Dollar (MOD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MOD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MOD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MOD токеномикасын түсінген болсаңыз, MOD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

MOD бағасының болжамы

MOD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MOD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.