michi ($MICHI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, michi ($MICHI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

michi ($MICHI) туралы ақпарат

MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology.

Key Attributes:

Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.

Ресми веб-сайт:
https://michi.xyz
Whitepaper:
https://michi.xyz

michi ($MICHI) токеномикасы мен бағасын талдау

michi ($MICHI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 12.68M
$ 12.68M$ 12.68M
Жалпы қамтуы:
$ 555.77M
$ 555.77M$ 555.77M
Айналымдағы қамту:
$ 555.77M
$ 555.77M$ 555.77M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 12.68M
$ 12.68M$ 12.68M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.587659
$ 0.587659$ 0.587659
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01355204
$ 0.01355204$ 0.01355204
Қазіргі баға:
$ 0.02281986
$ 0.02281986$ 0.02281986

michi ($MICHI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

michi ($MICHI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $MICHI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $MICHI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $MICHI токеномикасын түсінген болсаңыз, $MICHI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$MICHI бағасының болжамы

$MICHI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $MICHI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.