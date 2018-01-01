LCX (LCX) токеномикасы
LCX (LCX) туралы ақпарат
LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency.
LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF.
LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others.
In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's).
The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits.
More Information available at www.LCX.com
LCX (LCX) токеномикасы мен бағасын талдау
LCX (LCX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
LCX (LCX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
LCX (LCX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LCX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LCX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LCX токеномикасын түсінген болсаңыз, LCX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
LCX бағасының болжамы
LCX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LCX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.