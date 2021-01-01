Fei USD (FEI) токеномикасы
Fei USD (FEI) туралы ақпарат
FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets.
Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase,
Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5
Fei USD (FEI) токеномикасы мен бағасын талдау
Fei USD (FEI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Fei USD (FEI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Fei USD (FEI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FEI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FEI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FEI токеномикасын түсінген болсаңыз, FEI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.