Bucket Token (BUT) токеномикасы
Bucket Token (BUT) туралы ақпарат
Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem.
Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.
Bucket Token (BUT) токеномикасы мен бағасын талдау
Bucket Token (BUT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Bucket Token (BUT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Bucket Token (BUT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BUT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BUT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BUT токеномикасын түсінген болсаңыз, BUT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BUT бағасының болжамы
BUT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BUT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.