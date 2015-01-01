Augur (REP) токеномикасы
Augur (REP) туралы ақпарат
Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event.
Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner.
At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.
Augur (REP) токеномикасы мен бағасын талдау
Augur (REP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Augur (REP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Augur (REP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын REP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша REP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз REP токеномикасын түсінген болсаңыз, REP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.