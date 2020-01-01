BitShiba (SHIBA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BitShiba (SHIBA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
BitShiba (SHIBA) туралы ақпарат

BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.

Ресми веб-сайт:
https://bitshiba.io/
Whitepaper:
https://bitshiba.io/litepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7

BitShiba (SHIBA) токеномикасы мен бағасын талдау

BitShiba (SHIBA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 583.00K
$ 583.00K$ 583.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00000012378
$ 0.00000012378$ 0.00000012378
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000000337922519
$ 0.000000000337922519$ 0.000000000337922519
Қазіргі баға:
$ 0.000000000583
$ 0.000000000583$ 0.000000000583

BitShiba (SHIBA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BitShiba (SHIBA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SHIBA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SHIBA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SHIBA токеномикасын түсінген болсаңыз, SHIBA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SHIBA сатып алуға болады

Портфеліңізге BitShiba (SHIBA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SHIBA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

BitShiba (SHIBA) бағасының тарихы

SHIBA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SHIBA бағасының болжамы

SHIBA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SHIBA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.