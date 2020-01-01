Moby AI (MOBY) токеномикасы

Moby AI (MOBY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Moby AI (MOBY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Moby AI (MOBY) туралы ақпарат

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Ресми веб-сайт:
https://mobyscreener.com/
Whitepaper:
https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump

Moby AI (MOBY) токеномикасы мен бағасын талдау

Moby AI (MOBY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 20.58M
$ 20.58M$ 20.58M
Жалпы қамтуы:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Айналымдағы қамту:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 20.58M
$ 20.58M$ 20.58M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.008659115491059896
$ 0.008659115491059896$ 0.008659115491059896
Қазіргі баға:
$ 0.020581
$ 0.020581$ 0.020581

Moby AI (MOBY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Moby AI (MOBY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MOBY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MOBY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MOBY токеномикасын түсінген болсаңыз, MOBY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Moby AI (MOBY) бағасының тарихы

MOBY бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MOBY бағасының болжамы

MOBY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MOBY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.