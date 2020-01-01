Botify (BOTIFY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Botify (BOTIFY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Botify (BOTIFY) туралы ақпарат

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://botify.cloud/
Whitepaper:
https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb

Botify (BOTIFY) токеномикасы мен бағасын талдау

Botify (BOTIFY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 5.13M
$ 5.13M
Жалпы қамтуы:
$ 999.89M
$ 999.89M
Айналымдағы қамту:
$ 999.89M
$ 999.89M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 5.13M
$ 5.13M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.06
$ 0.06
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002575299097120041
$ 0.002575299097120041
Қазіргі баға:
$ 0.005134
$ 0.005134

Botify (BOTIFY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Botify (BOTIFY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BOTIFY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BOTIFY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BOTIFY токеномикасын түсінген болсаңыз, BOTIFY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.