ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

ДәрежеNo.2642

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,22%

Айналымдағы мөлшер72.331.834,1691

Макс. мөлшер300.000.000

Жалпы мөлшер300.000.000

Айналым жылдамдығы0.2411%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға7.90901936,2021-08-25

Ең төменгі баға0.001408758341290602,2025-05-07

Ашық блокчейнBSC

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.