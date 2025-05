WLD

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

АтыWLD

ДәрежеNo.49

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0005%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)15.95%

Айналымдағы мөлшер1,537,459,279.6879568

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға11.817127513504316,2024-03-10

Ең төменгі баға0.581715807558338,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

