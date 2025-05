WINR

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

АтыWINR

ДәрежеNo.5011

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер910,436,702

Жалпы мөлшер518,150,658.64224267

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.14633127912041108,2023-12-28

Ең төменгі баға0.005229759691518996,2025-04-24

Ашық блокчейнARB

КіріспеWINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.