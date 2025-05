WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

АтыWING

ДәрежеNo.1861

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)10.40%

Айналымдағы мөлшер5,029,529.04998927

Макс. мөлшер10,000,000

Жалпы мөлшер7,638,124.86998927

Айналым жылдамдығы0.5029%

Шығару күні2020-09-15 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға140.806207937,2020-09-16

Ең төменгі баға0.20184338164159354,2025-05-25

Ашық блокчейнONT

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.