Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

АтыVIRTUAL

ДәрежеNo.60

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0004%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)56.84%

Айналымдағы мөлшер654,640,924.773596

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер1,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.6546%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға5.0709119422827476,2025-01-02

Ең төменгі баға0.007604929689950013,2024-01-23

Ашық блокчейнBASE

Сектор

Әлеуметтік медиа

