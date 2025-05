UPC

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

АтыUPC

ДәрежеNo.214

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,99%

Айналымдағы мөлшер90.009.276,6

Макс. мөлшер780.000.000

Жалпы мөлшер780.000.000

Айналым жылдамдығы0.1153%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға5.366687357333415,2025-03-24

Ең төменгі баға1.0490959955718784,2023-12-11

Ашық блокчейнETH

КіріспеUPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.