Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

АтыTLM

ДәрежеNo.709

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.22%

Айналымдағы мөлшер5,818,201,553.444401

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер6,703,548,677.4243

Айналым жылдамдығы0.5818%

Шығару күні2021-04-06 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.91971723,2021-04-14

Ең төменгі баға0.003733067102829057,2025-04-07

Ашық блокчейнBSC

