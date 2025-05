THL

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

АтыTHL

ДәрежеNo.1260

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.46%

Айналымдағы мөлшер49,015,380

Макс. мөлшер100,000,000

Жалпы мөлшер99,811,473

Айналым жылдамдығы0.4901%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.165408301267496,2024-03-21

Ең төменгі баға0.09373217415438741,2025-04-18

Ашық блокчейнAPTOS

Сектор

Әлеуметтік медиа

