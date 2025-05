TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

АтыTAO

ДәрежеNo.31

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1,374.83%

Айналымдағы мөлшер8,723,713

Макс. мөлшер21,000,000

Жалпы мөлшер8,723,713

Айналым жылдамдығы0.4154%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға767.6796797200545,2024-04-11

Ең төменгі баға30.40095531468245,2023-05-14

Ашық блокчейнTAO

