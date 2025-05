SWELL

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

АтыSWELL

ДәрежеNo.839

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.55%

Айналымдағы мөлшер2,175,559,050.659855

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.2175%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.06972841720693182,2024-11-09

Ең төменгі баға0.007034496316403832,2025-04-09

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

