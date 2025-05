STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

АтыSTRM

ДәрежеNo.1710

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.02%

Айналымдағы мөлшер1,492,629,682

Макс. мөлшер3,041,407,378.956867

Жалпы мөлшер3,041,407,378.956867

Айналым жылдамдығы0.4907%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.29833616488197456,2022-05-06

Ең төменгі баға0.000502346011046426,2024-12-16

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

