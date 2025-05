STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

АтыSTORJ

ДәрежеNo.325

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)2.82%

Айналымдағы мөлшер413,973,378.63491154

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер424,999,998.00000113

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-07-03 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.4097 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.90788278,2021-03-28

Ең төменгі баға0.0483529328365,2020-03-13

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

