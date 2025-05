SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

АтыSNX

ДәрежеNo.180

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)5.80%

Айналымдағы мөлшер343,466,216.99839866

Макс. мөлшер339,889,850.089

Жалпы мөлшер343,889,850.0967736

Айналым жылдамдығы1.0105%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.9 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға28.77103007,2021-02-14

Ең төменгі баға0.0325776275658,2019-01-05

Ашық блокчейнETH

