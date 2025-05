SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

АтыSNT

ДәрежеNo.235

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)6.29%

Айналымдағы мөлшер4,000,826,800.3126316

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер6,804,870,174.878168

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-06-29 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.0366 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.675944983959198,2018-01-04

Ең төменгі баға0.00619645271405,2020-03-13

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

