SIX

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

АтыSIX

ДәрежеNo.913

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.06%

Айналымдағы мөлшер850,966,610.126

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер999,999,970

Айналым жылдамдығы0.8509%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.5520867825854208,2021-11-29

Ең төменгі баға0.00405629769192,2019-02-28

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

