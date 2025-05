QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

АтыQKC

ДәрежеNo.540

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.05%

Айналымдағы мөлшер7,125,872,383

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2018-06-05 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.0198 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға4.88068411,2021-04-25

Ең төменгі баға0.00136475646408,2020-03-13

Ашық блокчейнQKC

КіріспеThe QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.