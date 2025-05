PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

АтыPLUME

ДәрежеNo.222

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)4.24%

Айналымдағы мөлшер2,000,000,000

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.2%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.2474889341550818,2025-03-19

Ең төменгі баға0.08570460023643252,2025-01-21

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

