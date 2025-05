PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

АтыPI

ДәрежеNo.28

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0014%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.73%

Айналымдағы мөлшер7,267,512,482.213264

Макс. мөлшер100,000,000,000

Жалпы мөлшер100,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.0726%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.9816444104522235,2025-02-26

Ең төменгі баға0.40123967836094104,2025-04-05

Ашық блокчейнPINETWORK

Сектор

Әлеуметтік медиа

