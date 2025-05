OORT

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

АтыOORT

ДәрежеNo.835

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.43%

Айналымдағы мөлшер437,272,302.8092113

Макс. мөлшер2,000,000,000

Жалпы мөлшер2,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.2186%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.1845033831215028,2024-03-10

Ең төменгі баға0.03793127156690032,2025-03-10

Ашық блокчейнOORT

КіріспеOORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.