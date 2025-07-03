M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

ДәрежеNo.44

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0005%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.05%

Айналымдағы мөлшер1,039,501,066

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер5,264,317,858.42

Айналым жылдамдығы0.1039%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.9597770942123245,2025-09-18

Ең төменгі баға0.03524461750801544,2025-07-03

Ашық блокчейнMEMECORE

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.

MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
