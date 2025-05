MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%6,89

Айналымдағы мөлшер274.534.336,31823045

Макс. мөлшер1.000.000.000

Жалпы мөлшер1.000.000.000

Айналым жылдамдығы0.2745%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға4.172571665276972,2025-01-17

Ең төменгі баға0.7098719962197908,2024-11-25

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

