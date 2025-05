MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

АтыMBL

ДәрежеNo.593

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.04%

Айналымдағы мөлшер18,491,887,214

Макс. мөлшер30,000,000,000

Жалпы мөлшер30,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.6163%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.0012 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.04599472,2021-04-02

Ең төменгі баға0.000767721148402,2020-03-13

Ашық блокчейнONT

Кіріспе【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.