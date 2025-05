MASS

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

АтыMASS

ДәрежеNo.2913

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер98,026,147.05229937

Макс. мөлшер206,438,400

Жалпы мөлшер98,026,147.05229937

Айналым жылдамдығы0.4748%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.89772986,2021-01-23

Ең төменгі баға0.000402891381281833,2025-05-06

Ашық блокчейнMASS

КіріспеMASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.