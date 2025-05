MASA

Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

АтыMASA

ДәрежеNo.875

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.42%

Айналымдағы мөлшер748,256,548.1639754

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1,563,710,379.053976

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.6069605621889724,2024-04-11

Ең төменгі баға0.011691017692875269,2025-04-17

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

