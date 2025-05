LMWR

LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

АтыLMWR

ДәрежеNo.695

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.97%

Айналымдағы мөлшер339,094,366.61402553

Макс. мөлшер633,045,269

Жалпы мөлшер633,045,269

Айналым жылдамдығы0.5356%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.9228403707286956,2023-05-15

Ең төменгі баға0.057900988877828956,2023-08-17

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

