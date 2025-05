KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

АтыKMNO

ДәрежеNo.311

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.92%

Айналымдағы мөлшер1,968,493,170.25

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер9,999,982,998.240055

Айналым жылдамдығы0.1968%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.24778699299861312,2024-12-15

Ең төменгі баға0.019443669036248168,2024-08-05

Ашық блокчейнSOL

