The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

ДәрежеNo.732

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.06%

Айналымдағы мөлшер180,000,000

Макс. мөлшер180,000,000

Жалпы мөлшер180,000,000

Айналым жылдамдығы1%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.9432650635566048,2024-04-03

Ең төменгі баға0.008581049370066804,2023-10-18

Ашық блокчейнETH

