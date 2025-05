IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

АтыIOST

ДәрежеNo.384

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,05%

Айналымдағы мөлшер25 407 526 843

Макс. мөлшер90 000 000 000

Жалпы мөлшер45 779 378 999

Айналым жылдамдығы0.2823%

Шығару күні2018-01-11 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0,01 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.13649600744247437,2018-01-24

Ең төменгі баға0.00156203910694,2020-03-13

Ашық блокчейнIOST

КіріспеThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.