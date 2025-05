INDEX

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

АтыINDEX

ДәрежеNo.4436

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер10,000,000

Жалпы мөлшер10,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға133.13563635311073,2021-11-16

Ең төменгі баға0.7946144184895987,2023-10-20

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

