ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

АтыILV

ДәрежеNo.418

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)381,60%

Айналымдағы мөлшер5 840 875,04965269

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер9 020 753,64055246

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2021-03-31 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2868.94660798,2021-05-29

Ең төменгі баға10.04299974975683,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

